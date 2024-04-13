Teleferik 'sabıkalı' çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, yaşanan kazananın oluşum şekli ve nedenlerinin konunun uzmanınca olay yerinde yapılacak bilirkişi incelemesi sonrası belli olacağına yer verildi.Açıklamada teleferiğin yıllık periyodik kontrollerinin kendileri tarafından yapılmadığına da önemle vurgu yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 'Önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve odamıza böyle bir talep gelmemiştir.Periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.' denildi.Açıklamada şunlara yer veriydi:'Antalya, Sarısu-Tünektepe' de bulunan imal yılı 2016 olan 8 kişilik kabinli otomatik klemli teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu; 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ (SGM:2009/11)' kapsamında; TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 08.11.2017 tarihinde düzenlenen ruhsat ile mevcut durumunun korunması koşulu ile çalıştırılmasının 'UYGUN' olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır.Ruhsatlandırma öncesi ilk inceleme 12-13 Aralık 2016 tarihinde yapılmış, eksiklikler tespit edilmiş, eksikliklerin giderilmesi neticesinde 16 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan inceleme sonucunda söz konusu ruhsatlandırma gerçekleştirilmiştir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve Odamıza böyle bir talep gelmemiştir.Ruhsat belgesinde de yer alan 'mevcut durumunun korunması koşulu ile çalıştırılmasının 'UYGUN' olduğu' ifadesine dikkat çekmek isteriz. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda teleferik gibi tesislerin bakımların TS EN 1709 standardına göre yapılması gerekmektedir. Bu standartta tüm aksamlar ile ilgili kontroller belirtilmiş durumdadır. Aylık bakımlar dışında bu tesislerin belli aralıklar ile imalatçı firma veya ithalatçısının belirlediği dönemlerde ağır bakımları da aksatılmadan yapılmalıdır.Hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrolleri de tesis operatörleri tarafından yapılması gerekmektedir. Sadece bakımlar değil bu tesislerin periyodik kontrolleri de hayati derecede önemlidir. 'İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' gereği TS EN 1709 standardına göre kablolu taşıma tesisatlarının yılda 1 kez periyodik kontrolü de yapılmak zorundadır. TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) 'İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' kapsamında uzun yıllardır standartlar kapsamında birçok iş ekipmanının periyodik kontrollerini kamusal denetim anlayışıyla yapılmaktadır.Periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Kamu kurumu niteliğinde meslek odası olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile iş ekipmanlarının sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumluluk ile görev almaya her zaman hazır olduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunarız. Kazanın yaşandığı söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odamız tarafından gerçekleşmediğini ve Odamıza böyle bir talebin gelmediğini önemle belirtmek isteriz.'Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET tarafından işletilen teleferikte 7 Mayıs 2022 tarihinde 30 metre yükseklikteki teleferik kabinlerinin bakımını yapan 26 yaşındaki işçi Enes Temel, dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaşamını yitirmişti. Temel'in firmada teknik eleman olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.Teleferik faciasındaki hayatını kaybeden avukat Memiş Gümüş'ün yakınları ise yaşananlara tepki gösterdi. Memiş'in ailesiyle birlikte Ramazan bayramı tatilinde Antalya'ya geldiği son gün teleferiğe bindiği öğrenildi.Memiş'in Cumartesi sabah Denizli'ye gideceği burada arkadaşları ile görüşme planı yaptığı öğrenildi. Öte yandan hayatın kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları ve yaralı kurtulan vatandaşlar ise teleferiğin bakımında bir ihmal söz konusu ise yasalar önünde hesap vermesini istedi.Antalya'da 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı teleferiğin 19 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında bakımının yapıldığı ortaya çıktı. Teleferikte saatlerce mahsur kalan vatandaşlar ise bakımın hemen ardından böyle bir facianın yaşanmasına dikkat çekti.Yaşanan facianın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturdu. Facianın yaşandığı noktada heyet ayrıntılı olarak inceleme yaparak rapor hazırlayacak. Rapor soruşturma dosyasına girecek.Antalya Valisi Hulusi Şahin bölgedeki kurtarma çalışmaların gece boyunca aralıksız sürdüğünü söyledi. Kurtarılan vatandaşların sağlık kontrolünün ardından kaldıkları otel veya evlerine gönderildiğini de belirten Vali Şahin, 'Kurtarma çalışmalarını geniş önlemler alarak karadan ve havadan sürdürüyoruz.Kalan vatandaşlarımızı da en kısa sürede bulundukları yerden kurtaracağız' dedi. Yetkililer ise teleferikte mahsur kalan vatandaşların tamamının öğle saatlerine doğru kurtarılacağını kaydetti.