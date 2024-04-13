İran'dan ABD'ye tehdit: 'Müdahil olursan üslerini hedef alırız'

Tüm dünya nefesini tutmuş, İran'ın İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya vereceği cevabı bekliyor. Geçen süre zarfında İran'dan herhangi bir hareket gelmedi. Fakat İran hem devlet başkanlığı hem de askeri yetkililer vasıtasıyla İsrail'e birçok tehdit mesajı gönderdi. Yaklaşmakta olan saldırıya ilişkin olarak ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Washington yönetimine birkaç Arap ülkesi aracılığıyla bu hafta başında mesaj yolladığı belirtildi. Mesajda İran'ın İsrail'le yaşanacak bir çatışmaya dahil olmaması isteniyor.Yetkililere göre bu uyarı, İsrail'e yönelik düzenlenecek saldırının ardından ABD'nin devreye gireceği hesaplanarak yapıldı. Yetkililerden biri İran'ın mesajının 'Bize saldıranlara saldıracağız, bu yüzden bizimle uğraşmayın, biz de sizinle uğraşmayacağız.' şeklinde olduğunu söyledi. İran'ın bu mesajla ABD'nin bölgedeki üslerini hedef alacağını işaret ettiğini belirten yetkili, İsrail'in karşı saldırısına ABD'nin katılmamasını istediğini vurguladı. Yetkililerden ikisi ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İngiliz, Alman ve Avustralyalı mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerde, Tahran yönetiminin bölgesel bir gerilime yol açmayacak sınırlı bir tepkiyi hedeflediğinin sinyalini verdiğini ileri sürdü.ABD basınında çıkan haberlerde, İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığı belirtilmişti.Hizbullah, akşam saatlerinde İsrail topraklarına yoğun biçimde füze saldırısı düzenledi. İsrail'den yapılan açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi.Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. İsrail ordusu ayrıca roketlerin çoğunu imha ettiklerini ve 2 İHA'nın da düşürüldüğünü belirtti.İsrail, Şam'da İran'ın konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti. İran'ın saldırıya karşı o tarihten bu yana misilleme yapması bekleniyor. İran tarafından yapılan açıklamalarda saldırıdan ABD'nin de sorumlu olduğu belirtilmişti.ABD ise ister sivil öldürsün ister asker İsrail'e koşulsuz destek vermeye devam ediyor. Dün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini iletmişti. İran Dışişleri bakanı Hüzeyin Emir Abdullahiyan ise dün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve İsrail saldırganlığına karşı verilecek cevabın meşru müdafaa olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.