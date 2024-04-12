Komşuda TCG Anadolu paniği! İspanyol ikiziyle tatbikat yapacaklar

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Yunanistan'ın korkulu rüyası haline geldi."Mavi Vatan"ın yeni karargahı haline gelen TCG Anadolu'yu radarına alan Yunanistan, dikkat çeken bir hamlede bulundu.Yunan ordusu, TCG Anadolu gemisinin ikiz kardeşi olan ve İspanyol donanmasında yer alan Juan Carlos 1 çok maksatlı amfibi hücum gemisi ile tatbikat yapmayı planlıyor."Daedalus 24" kod adlı görev kapsamında Akdeniz ve Atlantik'e rota çizecek İspanyol filosunun bir parçası olan ve 3 İspanyol fırkateynin eşlik ettiği Juan Carlos'ta AV8 "Harrier" savaş uçakları ve helikopterlerden oluşan bir hava birimi bulunuyor.Ege'nin iki noktasında yapılacak tatbikatta Yunan silahlı kuvvetleri "TCG Anadolu" ile benzerlikleri olan Juan Carlos'un özelliklerini ve nasıl çalıştığına dair konuları öğrenmeyi amaçlıyor.Yunan medyasına konuşan Yunan askeri kaynaklar, "TCG Anadolu'nun huyunu suyunu öğrenme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.