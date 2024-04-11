Osman Gökçek'e sahada sevgi seli! Çocuklara şeker, yaşlılardan hayır duası...

Ramazan Bayramı, 9 günlük tatil, güzel hava...Türkiye dört dörtlük bir bayram yaşıyor. Bayramlaşmalar ve ziyaretler halk arasında olduğu gibi siyasiler arasında da devam ediyor.Osman gökçek Ankaralılarla bayramlaşıyor.Gökçek, vekili olduğu şehrin sokaklarında hemşehrileriyle bayramlaşıyor. Bayramın ilk gününden itibaren Ankara'nın muhtelif sokaklarına inen Gökçek, Ankaralılarla tek tek ilgileniyor. Çocukalara oyuncak hediye edip şeker ikram eden Gökçek, esnafı da dükkanlarında ziyaret ediyor.Gençlerle şakalaşıp fotoğraf çektiren Osman Gökçek yaşlıların da hayır duasını alıyor. Gökçek, ziyaretlerinden bir kısmını da sosyal medya hesabından paylaştı.Vatandaşlarla samimi diyaloglarının yer aldığı görüntüleri paylaşan AK Partili Vekil, paylaşımında ise 'Altındağ Çıkrıkçılar yokuşunda esnafımızla ve vatandaşımızla bayramlaştık. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın.' ifadelerini kullandı.