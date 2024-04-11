Google belediyeciliği! 5 yıllık reklam şov başladı: Trollerin algısı yalan çıktı!

Hizmet yerine reklam konusunda başarılarını her fırsatta sergileyen CHP'li İBB'ye yakın trol hesapların son yalanı, dikkatli sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya çıkarıldı.Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusu, sosyal medya uygulaması X'ten, “İBB Yurtları'nda bu akşam çıkan menü” notuyla bir görsel paylaştı.Çorba, et, börek, salata, yoğurt, sarma dolması ve tatlının yer aldığı zengin bir menüyü İBB yurtlarında dağıtılan akşam yemeği diye paylaşılan görselin Google'dan çalındığı oraya çıktı.Okulların tatil olduğu bu günlerde Muğla'da bir düğün yemeğinin görselini, “İBB yurtlarında dağıtılan menü” diye paylaşan trol hesapların paylaşımına, “Google belediyeciliği” şeklinde yorumlar yapıldı.