ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler

İsrail'in Gazze saldırısının ardından ateş çemberine dönen Orta Doğu'da İsrail-İran krizi sürüyor. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan, 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.İran'ın yanıtından korkan İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin bombalama sırasında öldürülmesinin ardından İran'ın olası misillemesine hazırlanmaya başlamıştı.İran, İsrail'in Gazze'de ateşkes sürecini başlatması halinde saldırılara yanıt vermeyeceğini belirtse de İsrail güçleri Gazze'de saldırılarının süreceğinin sinyalini vermişti.Bölgede gerilim sürerken ABD basınından yeni bir iddia geldi. Bloomberg, Washington hükümetinin İran'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırısının yakın olduğuna inandığını duyurdu. Gizli istihbarat değerlendirmelerine dayandırdığı haberinde Bloomberg, İran cephesinden gerçekleştirilecek olan saldırının yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarını kapsayabileceğini öne sürdü.Orta Doğu'daki üst düzey ABD'li generalin, İran tehdidini görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirilirken, İran'ın misillemesine kesin gözüyle bakıldığının da altı çizildi. Bloomberg'e konuşan kaynak, 'İran ve vekil güçler İsrail ordusuna ve hükümet tesislerine saldırabilir. Saldırı, Orta Doğu'daki çatışmaların büyük ölçüde genişlemesine işaret edebilir' ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi. Blinken, telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi. Antony Blinken, Gallant'a 'İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında' İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ı, ülkelerine saldırması halinde 'sürprizler yapmakla' tehdit etti. İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin yoğunluğunun arttığı günlerde Gallant, İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya geldi.Birden fazla cepheden saldırıya uğradıklarını belirten Gallant, 'Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun, İsrail topraklarına saldıranlara karşı, kararlı bir saldırı eylemiyle çok hızlı bir şekilde nasıl karşılık vereceklerini bildiklerini' dile getirdi.Gallant, 'İsrail'in tepkisi çok etkili olacak ve yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir.' ifadesini kullandı.