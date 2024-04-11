5 aydır cezaevinde olan Dilan Polat'tan mesaj! İşte o istek...

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'tan Ramazan Bayramı mesajı geldi.Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:'Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İlk defa ailemizden uzak çocuklarımızdan ayrı bir bayram geçiriyoruz. Siz güzel insanlardan tek isteğimiz vergi müfettişlerinin raporu tamamlayıp iddianamemizin yazılması için dua etmeniz. Gün gelecek adalet tecelli edecektir. O gün gelene kadar bizler sükunet ile bekliyoruz. Dualarınızda bizleri unutmayın… İyi bayramlar.'