Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, , Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek