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Beyaz Gazete
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Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, , Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 10.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek