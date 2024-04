YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılım oranını açıkladı! Son 20 yılın en düşük katılımı

YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Yener seçime katılım oranının yüzde 78,7 olduğunu belirtti.31 Mart 2024 yerel seçimlerine yüzde 78,11 katılım oranı ile seçmenlerin bir kısmının sandığa gitmemesi damga vurdu. 31 Mart 2019'daki yerel seçimde katılım oranı yüzde 85,5 olarak gerçekleşmişti.Daha önceki en düşük katılım oranı 2004 yerel seçimlerinde yüzde 76,26 oldu.İşte Yener'in açıklamaları;"Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup katılım oranı 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir.Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti1 belediye başkanlığı kazanmıştır.30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ise Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, Cumhuriyet Halk Parti 18, Adalet ve Kalkınma Partisi 9, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 6, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı kazandığı görülmektedir.92 ilçe belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 878 ilçe için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi 324, Cumhuriyet Halk Partisi 322, Milliyetçi Hareket Partisi 110, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 54, Yeniden Refah Partisi 37, İyi Parti 23, Büyük Birlik Partisi 12, Bağımsız 9, Demokrat Parti 2, Demokrasi ve Atılım Parti 1, Demokratik Sol Parti 1, Saadet Parti 1, Sol Parti 1 ve Türkiye İşçi Partisi 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır.390 belde belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 356 belde için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi 154, bağımsız 1, Büyük Birlik Partisi 6, Cumhuriyet Halk Partisi 55, Demokrasi ve Atılım Partisi 2, Demokratik Sol Parti 2, Demokrat Parti 3, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 10, Hür Dava Partisi 1, İyi Parti 5, Memleket Partisi 1, Milliyetçi Hareket Partisi 90, Saadet Partisi 3, Sol Parti 1, Yeniden Refah Partisi 22 belde belediye başkanlığı kazanmıştır.Münferit ve üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır."