Soykırımcı İsrail'den son darbe! Şifa Hastanesini tamamen yıktı ve çekildi

Dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 6 ay geride kaldı.Hedef gözetmeksizin her yeri bombalayan ve 33 binden fazla masum Filistinliyi katleden İsrail, dünya kamuoyunun ateşkes çağrılarına kulağını tıkamış durumda.Günlerdir Şifa Hastanesi'ni kuşatan işgalci güçler, son katliamı yapıp öyle çekildi.İsrail ordusuna bağlı güçler, Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gitti.İsrail güçleri, çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktı. Bebek katili Netanyahu'nun zorba askerleri, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktı. İşgalciler ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha etti.İsrail güçleri ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktı.Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen Ömer El-Muhtar, İzzeddin el-Kassam, Ebu Hasira, Bekir ve Habbuş sokaklarında onlarca ölü bulunduğunu belirten görgü tanıkları, ordunun, Filistinlilerin Şifa Hastanesinde kurduğu geçici mezarlığı yıktığını, cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.