Murat Kurum: Milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz

İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum "Yarından itibaren milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.Sandıkların kapanmasının ardından, sayım işlemleri hızla başladı.İstanbul'da büyük oranda açılan sandıkların ardından, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu."İstanbul'un Muradı, İstanbullular için çalışmaya devam edecek""İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsunlar ki, İstanbul'un Muradı, İstanbullular için çalışmaya devam edecek. Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız, üzerimize düşeni yapacağız."