İstanbul kirli ittifaka teslim! Kandil oyunu yazdı: CHP ile DEM sahneledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da olduğu gibi bir kez daha DEM Partililerin desteğiyle koltuğunu korumayı başardı. 2014 yılı cumhurbaşkanlığı seçiminde dönemin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'da yüzde 9.1 oy oranına erişerek dikkat çekmişti.HDP/DEM'in bu potansiyeline rağmen yerel seçimlerde Meral Danış Beştaş'ın aldığı düşük oy, büyükşehir konusundaki örtülü ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.Esenyurt başta olmak üzere birçok noktada DEM Parti'nin işaret ettiği isimleri aday gösteren CHP, belediye meclisi için de aday listelerini DEM'li siyasilerle doldurmuştu.İBB konusunda herhangi bir uzlaşı olmadığını savunan iki partiye rağmen, Beştaş'ın seçim çalışmalarında geri planda kalması eleştirileri de beraberinde getirmişti.DEM Parti 22 ilçede aday çıkarmadı, bu ilçelerin 13'ünde CHP kazandı. Kazanamadığı diğer 9 ilçede ise CHP'nin oylarını yine artırdığı görülüyor.DEM Parti'nin aday çıkarmadığı Esenyurt, Ataşehir, Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Üsküdar ve Tuzla'da CHP adayları kazandı.DEM Parti'nin aday çıkarmadığı Esenyurt'ta CHP'nin aday olarak gösterdiği Ahmet Özer 2015 seçimlerinde HDP'den Van Milletvekili adayı olmuştu. 2014 yılında "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanıyla gündeme gelmişti.DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş seçimlerin ardından yaptığı açıklamada CHP ile ittifaklarını bir kez daha itiraf etti. Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada; "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bu sonuç bizim seçmenimizin ne kadar stratejik oy kullandığını gösteriyor.Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. Aslında çıkan sonuç ile İmamoğlu oylar benimdir demesin sakın. Çok mutluyuz içtenlikle kutluyorum. Biz İstanbul'da kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini gayet iyi biliyoruz. Biz seçmenlerimizle birlikte İstanbul Belediyesi'nin çalışmalarını yakından izleyeceğiz. Bu konuda DEM parti siyaseti kazanmıştır" ifadelerini kullandı.