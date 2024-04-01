Hatay seçim sonuçları belli oldu! İşte kıran kırana geçen yarışın galibi

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için tercihlerini yaptı. Sandıkların kapanması ve oyların sayılması ile birlikte seçim sonuçları da netleşti. Seçimin en kritik illerinden olan Hatay'da seçim kıran kırana geçti.Resmi olmayan sonuçlara göre Hatay'da seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP'li Lütfü Savaş'ın ikinci olduğu seçimde Yeniden Refah'ın adayı Nuri Parlak üçüncü Gökhan Zan ise dördüncü oldu.6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan kentlerin başında gelen Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki almıştı. Gittiği çoğu yerde protesto ile karşılaşan Lütfü Savaş kentsel dönüşüm karşıtlığı ile de biliniyordu.Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, '15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah.' dedi.Öntürk, AK Parti İskenderun İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlara hitabında herkese teşekkür etti.Cumhur İttifakı olarak çok ciddi bir şekilde kenetlendiklerini belirten Öntürk, 'Hatay, büyük bir afet yaşadı, yaşanan afette biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık, 'Cumhur İttifakı'nın adayıyız ama Hatay'ı seven herkesi bu çatının altında bekliyoruz.' dedik, elhamdülillah o şekilde oldu. Allah milletimizden razı olsun. Şimdi artık kolları çemreyip inşallah hızlı bir şekilde şu memlekette bizden medet bekleyen, görev bekleyen insanlarımızı bir an önce mahallesine, yuvasına, evine kavuşturmak.' ifadelerini kullandı.Yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü vermediklerini dile getiren Öntürk, ne söyledilerse hepsini yerine getireceklerini, milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.Hizmet ederken adaletten şaşmayacaklarının altını çizen Öntürk, 'Samandağ'a da aynı hizmeti yapacağız, İskenderun'a da aynı hizmeti yapacağız, Kırıkhan'a da Defne'ye de aynı hizmeti yapacağız. 15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah. Bu memleket, bu ayrımcılardan kurtuldu, bugün tarihi bir gün.' şeklinde konuştu.