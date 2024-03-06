Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A uydumuz bu sene uzayda!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılım gösterdi. Bakan Uraloğlu Dicle Üniversitesi'nde gençlerin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Türkiye'den 4 saatlik uçuş mesafesi ile 67 ülkeye gidilebildiğini açıkladı.Bakan Uraloğlu, ''Dünyada böyle başka bir lokasyon yok diyebilirim. Peki ne var bu 67 ülkede? Bu ülkelerde yaklaşık 40 trilyon dolarlık gayri safi hasıla var, yaklaşık 8,5 trilyon dolarlık yıllık ticaret hacmi var. Dolayısıyla bizim buna ulaşmamız demektir bu. Yine yaklaşık 1,5 milyon insan yaşıyor bu coğrafyada'' ifadelerini kullandı.Uraloğlu, ticaretin geçmişten bugüne hep doğu-batı ekseninde düzenlendiğini belirtti. Hem Irak hem de Türkiye'nin yakından takip ettiğini belirten Uraloğlu, ''Kuzey koridoruna baktığımız zaman Ukrayna savaşının olduğunu görüyoruz. Güney koridoruna baktığımız zaman Süveyş kanalındaki sıkıntılardan dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. Bu koridoru destekleyeceğiz ve inşallah yakın zamanda bunun yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu, ülkemizin, bölgemizin bu anlamdaki konumunu çok daha güçlendirecektir. Projeleri bitirme aşamasındayız'' dedi.Uraloğlu, ''Lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi de yönetiyoruz. Misyonumuz Türkiye'nin gelecek projeksiyonu. Artık 2071'leri planlıyoruz; 2035'ler, 2053'ler değil sadece. Burada 2053 yılına kadar yapmayı planladığımız yatırımlar var. Ulaştırma, iletişim alanında yaklaşık 272 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz'' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, ''Türksat 6A uydumuz bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz. Yine 5G teknolojisine geçiş sürecini yaşıyoruz, muhtemelen 2026'da bu teknolojiye geçmiş olacağız. Akıllı ulaşım sistemleri sizin merak duyduğunuz konular, onlarla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya devam ediyoruz'' ifadelerini kullanarak, gelişmelerin devam edeceğini vurguladı.