DEM'den 'Seçim' itirafı! Danış Beştaş'tan 'İmamoğlu' mesajı: Bu oylar benimdir demesin!

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş yüzde 2 seviyesinin altında oy ile ilerlediği İstanbul Büyükşehir seçimlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada CHP ile işbirliğine gittiklerini itiraf ederek, Ekrem İmamoğlu'na da dikkat çeken bir mesaj verdi. Danış Beştaş, İmamoğlu'nun ve kendilerinin aldıkları oy ile ilgili, "Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." dedi.

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. İstanbul'da CHP ve DEM Parti işbirliği sandık sonuçlarına da net biçimde yansıdı. DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş da seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada hem itirafta bulundu hem de İmamoğlu'na mesaj gönderdi.Danış Beştaş, DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmak için oylarını CHP'ye kanalize ettiğinin mesajını verdi ve 'İmamoğlu bu oylar benimdir demesin' dedi.DEM seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? AK Parti'yi cezalandırmak istedi, cevap vermek istedi.