İşgal altında 150 bin kişiyle teravih: Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti

1967'den beri İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik baskılar devam ediyor. Birçok bölgesinde kontrol noktası olan ve keyfi gözaltı, tutuklamalar ve hatta öldürmelerle sindirilmeye çalışılan Filistinliler, her şeye rağmen inançlarını yaşamaya gayret gösteriyor. Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, bugün yatsı ve teravih namazına 150 bin Müslümanın katıldığını duyurdu. Açıklamada Mescid-i Aksa'ya çıkan dar sokakların Müslümanlarla dolup taştığı belirtildi.İşgalci İsrail güçleri Aksa Tufanı operasyonunun gerçekleştirildiği gün olan 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere Mescid-i Aksa'yı kapatmış ve cuma namazlarına az sayıda o da belirli bir yaşın üstünde ve altında olan az sayıda cemaatin kılmasına izin vermişti. 7 Ekim'den bu yana Mescid-i Aksa, her hafta Müslümanlarla İsrail polisi arasında yaşanan arbedelere sahne oluyor. Bu süre zarfında İsrail polisinin müdahalesiyle çok sayıda Filistinli yaralanırken özellikle Türk basın mensuplarına yönelik saldırılarda artış gözlendi.Ramazan ayında İsrail yönetiminin kısıtlamaları kaldırmasıyla Mescid-i Aksa'da bugün 120 bin kişi cuma namazı kıldı.Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekilerek İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Bugün 25 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 7 bin 870'e çıktı.