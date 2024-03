Özgür Özel’in mağduriyet algısı çöktü: Çankaya başkan adayı Hüseyin Can Güner’in hakim savcı yalanı!

CHP'de değişim de vaatler de sözde kaldı. Yeni genel başkan Özgür Özel, yerel seçim adaylıklarında yaptığı 'torpillerle' partiden ve seçmenden büyük tepki aldı. En büyük kriz ise Çankaya'daydı. Özel, anket bile yapmadan adaylığa kendi 31 yaşındaki avukatı Hüseyin Can Güner'i gösterince ortalık karıştı! Bunun üzerine algıya başlayan Özel, Güner'in Alevi olduğu için hakim/savcı olamadığını mağduriyetini yarattı. Ancak yalan çok geçmeden çok geçmeden ortaya çıktı. Hüseyin Can Güner'in gezi organizasyonlarında aktif yer almasının yanı sıra hakim-savcılık sınavı mülakatlarına siyasi parti üyesi olarak girdiği anlaşıldı!

CHP'li Özgür Özel, değişim diyerek genel başkanlık koltuğuna geldi. Ancak 4 aylık görev süresi boyunca imza attı skandallar, partide değişimin yalnızca isimde kaldığını gösterdi. Yerel seçimlerde adaylık krizinin yaşandığı partide, liste dışı kalan isimler adayların ahbap çavuş ilişkisiyle dağıtıldığını söyledi. CHP genel başkanı Özgür Özel'in Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde kendi 31 yaşındaki avukatı Hüseyin Can Güner'i anket bile yapmadan aday göstermesi torpil iddialarını gözler önüne serdi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ile birlikte başkan adaylığına gösterdiği 31 yaşındaki avukatı Hüseyin Can Güner'i Çankaya Belediye Başkan Adayı göstermesine parti içinden gelen tepkilere, "Hakimlik-savcılık sınavında Alevi olduğu için haksızlığa uğradığı" diyerek mağduriyet algısı oluşturmak istedi. Ancak Özel'in bu tezi yalan çıktı.İki kez sınava giren Güner'in ilk sınavda zaten başarılı olamadığı, 2. sınava girdiğinde ise siyasi parti üyesi olduğu için elendiği öğrenildi. Mevzuat uyarınca yargıçların siyasi parti üyesi olamadığı gibi atamalarının da bu nedenle yapılmadığı bilinirken, avukat olan Güner'in bu kuraldan haberinin olmaması da akıllarda ayrı bir soru işareti bıraktı.Tüm bunların yanı sıra Hüseyin Can Güner'in Gezi kalkışmasındaki organizasyonlara katıldığı da belirlendi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın işlerini takip eden, resmi olarak avukatlıklarını da yapmayan Güner'i Özel'in parti tabanına mağdur gibi gösterip kabullendirmeye çalışma planı da tutmadı. Veli Ağbaba'nın partide sendikalardan sorumlu olduğu dönemlerde katılmadığı bazı toplantılara Güner'i gönderdiği, onun dışında Güner'in herhangi bir önemli davada avukat olarak da bulunmadığı öğrenildi.Güner'in avukatlık stajını ise Özgür Özel'in isteğiyle 2015'de Milletvekili adayı olan CHP eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Doğan'ın hukuk bürosunda yaptığı öğrenildi. Güner'in yanında staj yaptığı Doğan'ı da CHP Çankaya Belediye Meclis üyeliği listesinin ilk sırasını yazdırdığı ortaya çıktı.CHP'liler 3-4 yıldır sadece Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yanında bulunan ismin belediye ve yerel yönetimlerden haberi bile olmamasına rağmen Çankaya Belediye başkan adaylığı yapılmasına büyük tepki gösteriyor.