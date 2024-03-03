Başkan Erdoğan'ın il ziyaretleri sürüyor! Muğla'da coşkulu kalabalık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesi il ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, bugün Muğla'da olacak. Düzenlenecek mitingde halka seslenecek.Başkan Erdoğan'ın bu mitingde de, yerel seçimlerin yanı sıra, gündemdeki konulara ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, mitinge ilişkin açıklamalarda bulundu.Ayaydın, 'Muğla bugün tarihi bir gün yaşıyor. Muğla'nın hayatında gördüğü en büyük kalabalık bugün burada. Miting alanı şu anda dolmuş vaziyette.' ifadelerini kullandı.Erdoğan önceki gün (2 Mart 2024) partisinin Antalya mitinginde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.Başkan Erdoğan, 'Ülkemizi siyasetiyle, diplomasisiyle, sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, turizmiyle dünyanın en üst sıralarına nasıl taşıdıysak Türkiye Yüzyılı ile zirveye de öyle çıkaracağız' demişti.CHP - DEM hattındaki bölücü ittifaka dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu;CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştı.Sonra da CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan, 'bizim DEM ile ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, nafile. Milletimiz sadece maskelerin arkasına sakladıkları gerçek yüzlerini değil, onların ciğerlerini biliyor.Bukalemun gibi renkten renge girseler de bu millet onları gördüğü her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir.