Sözde milliyet özde Demirtaş! Mansur Yavaş o adaya destek verdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda olan DEM Parti ile ortaklık yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir rezalet daha yaşandı.CHP'nin sözde milliyetçi ABB Başkanı Mansur Yavaş, icraatleri yerine skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2019 yerel seçimlerinde kazandığı günden bu yana milliyetçi maskesiyle gezen CHP'li Mansur Yavaş gerçek yüzünü ortaya çıkardı.CHP'li ABB Başkanı Yavaş, teröristbaşı Selahattin Demirtaşı ziyaret eden CHP Manavgat adayı Niyazi Nefi Kara'ya destek vereceğini açıkladı.Cumhur ittifakı ABB adayı Altınok, geçtiğimiz saatlerde katıldığı TV programında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın PKK ile olan işbirliğini belgeleriyle ortaya çıkarmıştı. Altınok, ''Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında Jeremy Corbyn ile görüştü, yani PKK bağlantısı İngiltere tarafından tescilli, Öcalan için kritik özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanıdır Corbyn. Yine Londra Belediye Meclis üyesi, Kürdistan için Adalet Kampanyası Yönetim Kurulu Başkanı ve Öcalan için özgürlük resepsiyonu düzenleyen isim Unmesh Desei, Selahattin Demirtaş davasını izlemeye Türkiye'ye gelen ve özgürlük isteyen Türk ve Türkiye düşmanıdır. Bunlar fotomontaj değil, Sayın Yavaş'ın Londra'da kimlerle temasta olduğunu görünüz. PKK destekçileri YPG teröristlerini bunlar ziyaret ediyorlar. Şeffaflık ödülünde ise yine 2 tane PKK'lı belediye başkanı ile beraber 9 tane belediyeye şeffaflık ödülü veriyorlar, daha yeni seçilmişti. Türk ve Türkiye düşmanları PKK'nın dostları ile 2 tane önemli adamla burada sohbetini görüyorsunuz. Bu hangi ülkücülük, hangi milliyetçiliktir?' ifadelerini kullanmıştı.Ankara'dan Manavgat'a selam ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah Niyazi başkanım seçildiğinde Antalya Büyükşehir ile birlikte kendisine ben de destek olacağım. Bu vesileyle selam ve saygılarımı sunuyor, hayırlı ramazanlar diliyorum.