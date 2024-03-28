  • USD: 32,26 - 32,32
  • EURO: 34,82 - 34,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 28.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yaptığı denetimde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.