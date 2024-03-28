Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.Ekipler, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yaptığı denetimde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.