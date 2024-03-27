CHP'li belediyeler çöktü! Maaş krizi patlak verdi

31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İzmir'de CHP'li Belediyelerde maaş krizi patlak verdi. İzmirlilerin vergileri ve İller Bankasından gelen payları deyim yerindeyse har vurup harman savuran CHP'li belediyeler çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemez duruma geldi.Narlıdere Belediyesi bünyesinde çalışan 480 çalışanın Şubat ayı maaşlarını yatırmadı. Bunun üzerine belediyede çalışan işçiler mağdur oldu. Belediye yönetimi ile işçiler arasındaki görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Belediye yönetimi Şubat ayı maaşları için seçim sonrasını adres gösterdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili belediye başkanı Ali Engin'in tercihini işçilerden değil belediyeye iş yapan müteahhitlerden yana kullandığını, çalışanlara maaş olarak aktarılması gereken paranın belediyeye iş yapan müteahhitlerin alacakları için harcandığını iddia etti. Maşalarını alamadıkları için mağdur olan işçiler belediye yönetiminden bir an önce paraları yatırmasını istedi.Çiğli Belediyesi de geçtiğimiz günlerde yatırması gereken Şubat ayı maaşlarını zamanında yatırmadı. Durum böyle olunca belediye bünyesinde göreve yapan 1300 işçi aileleri ile birlikte mağdur oldu. Önceki gün belediye önünde toplanan işçiler maaşlarını bir an önce hesaplarına yatırılmasını talep etti. Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının da devreye girmesi ile belediye yönetiminin maaşları en geç bir iki gün içinde yatırma konusunda taahhütte bulunduğu iddia edildi.Narlıdere ve Çiğli'den sonra bir kriz de CHP'li Buca Belediyesinde patlak verdi. İçine düştüğü darboğaz nedeniyle bozulan araçlarını tamir dahi ettiremediği öne sürülen Buca Belediyesi, belediye şirketi bünyesinde görev yapan ve herhangi bir sendikaya üye olmayan işçilerin Şubat ayı maaşlarını yatırmadı. Buca Belediyesindeki mali kriz bununla da sınırlı kalmadı. Buca Belediyesi, Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 5 No'lu şube ile 1 Ocak 2024'te imzaladığı toplu sözleşme uyarınca sendikalı işçilerin 2 aylık gıda alacakları ile toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarını da yatırmadı. Durum böyle olunca Buca Belediyesinde de yaklaşık 1600 işçi mağdur oldu. Çalışanlarının maaşları ile geriye dönük alacaklarını yatırmayan Buca Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğine çalışanlarını da davet etmesi bardağı taşıran son damla oldu.Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 5 No'lu şube yönetimi, üyelerine mesaj çekerek durum hakkında bilgilendirme yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada şöyle denildi:Gıda alacaklarımız yatırılmamış, maaşlarımızdan kesilen icralar, nafakalar ve BES ödemeleri yapılmamış ve kadrolu işçi arkadaşlarımızın geriye dönük ikramiyeleri verilmemişken işveren tarafından bu akşam düzenlenecek olan iftar yemeğine davet edilmekteyiz. Sendika yönetimi olarak bu yemeğe katılmayı uygun bulmuyoruz. Yaşadığımız sorunlara hiç bir çözüm üretilmemişken, bizler evimize ekmek götüremeyecek bir durumdayken belediye bütçesinin sorumsuz bir şekilde harcanmasını hem sizlerin temsilcileri, hem de Buca Belediyesinin emekçileri olarak asla kabul etmiyoruz! Ve düzenlenen bu yemeğe katılmayı uygun bulmuyoruz.Buca Belediyesi emekçileri olarak dayanacak gücümüz, bekleyecek sabrımız kalmamıştır! 28 Mart Perşembe günü mesai bitimine kadar alacaklarımız ödenmezse yaşadığımız sorunları tüm kamuoyuyla paylaşacağımızı bildirir, saygılar sunarız.' ifadelerine yer verildi. Şimdi tüm gözler maaş krizi yaşanan Narlıdere, Çiğli ve Buca Belediyelerine çevrildi. Belediye başkanlarının çalışanların hakkını yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart akşamına kadar yatırıp yatırmayacağı merak konusu oldu.