Bozova'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa ve ilçelerinde teröre geçit verilmiyor. Bozova'da Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapanlara yönelik 2 adreste eş zamanlı olarak Jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 7 şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınarak Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.2 adreste yapılan aramalarda 1 adet sözde PKK terör örgütünü simgeleyen paçavra, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 86 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.