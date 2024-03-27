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Bozova'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Bölücü Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 27.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Bozova'da terör operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa ve ilçelerinde teröre geçit verilmiyor. Bozova'da Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapanlara yönelik 2 adreste eş zamanlı olarak Jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 7 şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınarak Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

2 adreste yapılan aramalarda 1 adet sözde PKK terör örgütünü simgeleyen paçavra, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 86 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.