Silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik 3,5 ay süren teknik takibin ardından önceden belirlenen 25 farklı adrese operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 25 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3,5 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ikamet eden 21 şüpheliye yönelik 25 adreste aramalar yapıldı.
Yapılan aramalarda 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 26 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 792 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 31 adet tabanca şarjörü, bin 178 adet tabanca fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği dipçiği, 161 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 4 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çelik yelek, 2 adet dedektör ele geçirilerek, 17 adet cep telefonu, 18 adet sim kartı ve 1 adet hafıza kartına da el konuldu.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.