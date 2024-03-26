Silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3,5 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ikamet eden 21 şüpheliye yönelik 25 adreste aramalar yapıldı.Yapılan aramalarda 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 26 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 792 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 31 adet tabanca şarjörü, bin 178 adet tabanca fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği dipçiği, 161 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 4 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çelik yelek, 2 adet dedektör ele geçirilerek, 17 adet cep telefonu, 18 adet sim kartı ve 1 adet hafıza kartına da el konuldu.Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.