  • USD: 32,10 - 32,16
  • EURO: 34,83 - 34,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik 3,5 ay süren teknik takibin ardından önceden belirlenen 25 farklı adrese operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 25 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Ekleme: 26.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3,5 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ikamet eden 21 şüpheliye yönelik 25 adreste aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 26 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 792 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 31 adet tabanca şarjörü, bin 178 adet tabanca fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği dipçiği, 161 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 4 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çelik yelek, 2 adet dedektör ele geçirilerek, 17 adet cep telefonu, 18 adet sim kartı ve 1 adet hafıza kartına da el konuldu.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.