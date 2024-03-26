CHP'nin Eskişehir başkan adayından pes dedirten cevap! “Çalışmadığım yerden sordunuz”

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimleri öncesinde verdiği vaatlerle ilgili katıldığı televizyon programında 'O vaadi hatırlamıyorum' cevabı sonrası bir skandal açıklama da CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'den geldi.Katıldığı programda 'Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?' diye sorulan Ünlüce'nin 'Çalışmadığım yerden sordunuz' cevabı tepki çekti.CHP'li Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, katıldığı bir programda bir vatandaşın trafik sorusuyla karşılaştı.Ünlüce'ye 'Eskişehir'in en büyük sıkıntılarından birinin trafik sorunu olduğunu düşünüyorum. Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?' diye soruldu.Ünlüce ise cevap olarak 'Teşekkür ediyorum hemen cevaplayayım ama ben aslında bugün daha çok kadınlarla ilgili konuşuruz diye düşünüyordum. O yüzden biraz çalışmadığım yerden çıktı.' yanıtını verdi.Ünlüce'nin trafik sorunuyla ilgili soruya cevap verememesi sosyal medyada da gündem oldu.