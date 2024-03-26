CHP'li belediye rutini! Konyaaltı Belediyesi batık durumda

Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkanı adayı Durali Kolpak, seçimleri kazandıktan sonra hiçbir işçiyi mağdur etmeyeceğini söyledi. Turistlik ilçenin dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin olduğunu da belirten Kolpak, 'Bu plajların bile bakımı yapılamadı. Konyaaltı terk edilmiş bir kasaba görünümünde. Ne sosyal, ne kültürel bir çalışmalar yapamadılar. Parsel parsel satılar ve artık satacak bir yer akladı. Belediye artık bunun atından kalkamıyor. Bizler belediyeyi alınca sosyal ve kamusal alanlar artacak.' diye konuştu.Cumhur İttifakı Başkan adayı Durali Kolpak, CHP seçim noktalarını ziyaret ettiğinde CHP'lilerin kendisine 'Biz büyükşehir için çalışıyoruz. Konyaaltı ilçesine çalışmıyoruz' dediğini söyledi. CHP'lilerin Konyaaltı ilçe belediye başkanı için dahi çalışmadığını tekrarlayan Kolpak, '. CHP'nin Konyaaltı'nda ağa babaları tarafından gönderilen bir aday var. Bunun altına rant var, başka hesaplar var. Burada halkı tanımıyorlar. İlçe ve torosları bilmeyen bir aday var. Bu aday başka hesaplarını peşinde. Burada Konyaaltı'nın 39 mahallesini bilmeyen, sokaklarını tanımayan bir aday var. İnşallah 31 Martta Konyaaltı halkı bunun cevabını verecek. Burası bir huzur kendi ve burada çok çeşitli milletler var. Burada huzur içinde burada yayıyoruz ve biriler gelip buranın huzurun bozmasın' diye konuştu.Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkanı adayı Durali Kolpak, devletin polisine taş atan ve devletin karşı duran birinin Konyaaltına aday olamayacağını da söyledi. Konyaaltı'nın dünyanın göz bebeği turistlik bir ilçe olduğunu da belirten Kolpak, 'Yüzünü maske ile kapatan. Çöp yakan militan Konyaaltı'na aday olamaz. Burada kendisi hakkında bir mahkeme kararı var. Burası huzur kenti ve birilerinin bunu huzuru bozma hakkı yok. İnşallah 31 Martta buna fırsat vermeyeceğiz. CHP adayının 'Polise diremek, görevini yaptırmamak, taş atmak ve yüzünü kapatmak suçundan kesinleşmiş 10 aylık bir hapis cezası var. ÇHP başka kimse yoktu da sicili bozuk birini getirdiler. Devlete karşı, polise karşı mukavemet yapmış insanların toplumu rahatsız edeceğini düşünüyorum.' dedi.Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkanı adayı Kolpak, kendisinin 2 dönemdir belediye meclis üyeliği yaptığını söyledi. Konyaaltı Belediyesi'nin işçinin parasını ödemek için bankalardan kredi aldığını da belirten Cumhur İttifakı adayı Kolpak, 'İşçinin maaşının taksit taksit ödüyorlar. Sata sata arazi kalmadı burada. Konyaaltı seçmeni akıllıdır ve kime seçeceğini iyi bilir ve kim hizmet edecekse belediye başkanını seçecektir. Belediye işçilerini maaşlarının taksit taksit ödüyorlar. Göreve gelirsek personel sayısı azaltmayacağız, sorunları biz çözeceğiz. Konyaaltı Belediyesi'nde bütün araçlar, kreşler ve hayat parkı kiralık. Belediye de kar etmiyorsan, zarar de ettirmeyeceksin.' dedi.