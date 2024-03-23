İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu: 1 polis memuru şehit oldu

İstanbul'un Şişli ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu ve 1 polis memurunun ise yaralandığı açıklandı.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Şişli'de yunus ekibinin trafik kazası geçirmesi sonucu polis memuru Furkan Bor'un şehit olduğu duyuruldu.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:22.03.2024 günü saat 23.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan yunus ekibinin virajı alamaması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada yaralanan iki polis memuru, 112 ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılmıştır.Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan diğer polis memurumuz Faruk Furkan Keleş’in tedavisi sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.Aziz Milletimizin başı sağ olsun.