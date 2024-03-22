Şadi Yazıcı'ya mesaj yağdı! 'Keşke herkes sizin gibi olsa...'

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, takdir toplayan bir harekete imza atarak CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı.Cenaze törenine katıldığı anlardan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yazıcı'nın gönderisinin altına 'Centilmenlik bunu gerektirir. Tebrikler değerli başkanım', 'Keşke herkes sizin gibi olsa', 'Çok kıymetli bir davranış', 'Tebrikler Şadi Başkan', 'Rekabet gelip geçicidir, aslolan insan kalabilmek' şeklinde yorumlar yapıldı.