Ünlü iş adamları birbirine girmişti... O olay hakkında flaş açıklama geldi!

20 Haziran 2024 tarihinde Bodrum'un Göltürkbükü semtinde, ünlü iş insanı Vedat Aşçı ile Kaya Sabancı arasında yaşanan olayla ilgili Mandarin Oriental Bodrum Otel'den açıklama geldi. Otelin yatırımcısı olan Vedat Aşçı'nın, Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı korumalarıyla dövdürterek hastanelik ettiği iddialarına karşı bilgilendirme duyurusu geldi.Mandarin Oriental Bodrum Otel ve yatırımcısı Vedat Aşçı'ya yönelik Kaya Sabancı tarafından ileri sürülen gerçek dışı, abartılı ve asılsız iddialara karşı bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.20 Haziran 2024 tarihinde otelimiz bünyesindeki dünyaca ünlü restoran zincirinin önemli bir halkası olan Hakkasan'ın yaz etkinliğinde tatsız bir olay yaşanmıştır. Vedat Aşçı, davetlilerin huzurunda Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış ve istenmeyen bir durum meydana gelmiştir.ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, bir kavganın çıkmasını önlemek için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, “Davetlilerin de şahit olduğu bu talihsiz olay yargıya intikal etmiştir. Ancak Kaya Sabancı ve avukatları, medyaya yanlış bilgi vererek olayları çarpıtmaktadır” dedi.Sabancı'nın, sağlık ekiplerinin otele girişinin engellendiği yönündeki iddialarının da asılsız olduğu belirtildi. Kamera kayıtlarına göre, sağlık görevlileri tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş yapmıştır.45 yıldır birçok sektörde faaliyet gösteren ve turizm sektörüne önemli katkılar sağlayan Vedat Aşçı'ya yönelik bu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Mandarin Oriental Bodrum Resort, yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.Mandarin Oriental Bodrum, kamuoyunu yanlış yönlendiren asılsız iddialara karşı cevap hakkını kullandıklarını ve olayların adli makamlara intikal etmesi nedeniyle sürecin yasal olarak takip edileceğini kamuoyuna saygıyla bildirdi.