İsrail ordusundan kan donduran işkence! Yaralı sivili araca bağlayıp…

İsrail ordusu Gazze işgalinde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Ateşkes çağrılarına kulağını tıkayan İsrail ordusu, Hamas'ı bahane olarak kullanarak bölgede akılalmaz bir sivil katliamına imza atıyor. Sivilleri hedef alan İsrail, son olarak Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.Saldırılarda ilk belirlemelere göre, Şati Mülteci Kampı'nda 24 ve Tuffah Mahallesi'nde 18 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Görgü tanıkları, Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırılarında sivillere ait 7 evin doğrudan hedef alınarak bombalandığını, toplam 20 evin de saldırılardan büyük zarar gördüğünü aktardı.Öte yandan İsrail ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentinde söz konusu saldırıların yapıldığı bölgelerin 'Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını' iddia etti. Hamas ise Şati saldırısına ilişkin açıklamasında 'İsrail'in yerleşim alanlarını bombalandığını, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yeni bir katliam yaptığını' belirtti.Hamas'ın arkasına saklanarak sivil katliamını sürdüren İsrail ordusunun yeni hedefi ise Batı Şeria oldu. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı.Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin, Nablus, Ramallah, Tulkerim ve El Halil kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.Söz konusu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.Batı Şeria'da yürüttüğü baskınlarda kaydedilen görüntülerse kan dondurdu. Cenin'den çekilen İsrail kuvvetlerinin, o anlarda bir sivili canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı.İnternette paylaşılan görüntülerde, bir İsrail zırhlı aracının ambulansların yanından geçerken kaportasına bağlı yaralı bir Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandığı görüldü.Ağır yaralı olduğu görülen sivilin kanlar içindeki görüntüsü infial yarattı. Büyük bir kan kaybı yaşadığı belli olan sivilin akıbeti ise bilinmiyor.