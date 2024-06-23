Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...

Dokuz günlük bayram tatili sonrası Türkiye'yi hem içeride hem de dışarıda yoğun bir gündem bekliyor. İçinde yer alan 'casusluk' düzenlemesinin kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak yorumlandığı 9. Yargı Paketi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'etki ajanlığına' ilişkin bir düzenlemenin pakette yer almadığını söylemişti. Akbaşoğlu'nun, teklifteki ilgili maddenin yerini korumasına karşılık, 'casusluk' düzenlemesi için yapılan 'etki ajanlığı' tanımını kabul etmediği için bu açıklamayı yaptığı öğrenildi.Düzenlemeye göre, yargıda 'casusluk' tanımı değişecek. Başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama ve gasp gibi suçlar mevcut mevzuatta adi suç kapsamında cezalandırılıyordu. Milliyet'te yer alan habere göre, Artık casusluk olarak değerlendirilecek ve ona göre ceza verilecek.Meclis'e sunulacak sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili teklif de hem kamuoyu hem siyasetin hararetli tartışma konularından. Hazırlanan teklif ile 'sahipsiz sokak hayvanı' tanımı yapılarak 'köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması' belli hükümlere bağlanacak.Vatandaş tarafından şikâyet edilen, emniyet ya da belediye tarafından bilinen, belirli yerlerde bulunan çeteleşmiş, saldırgan, kuduz riski taşıyan, anatomik yapısı bozulmuş köpekler öncelikle toplanacak. Vatandaşlarca bilinen ve beslenen zararsız köpekler ise kısırlaştırılmak şartıyla sokakta kalmaya devam edecek. Toplanan sokak köpekleri arasında barınak koşullarında yaşamını devam ettiremeyecek durumda hasta ve saldırgan olan, 1 ay içinde sahiplendirilmeyenlere 'ötenazi (iğneyle uyutma)' uygulanacak.Bayram sonrası siyaset arenası da hareketlenecek. AK Parti MYK yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığıda toplanacak. Aynı gün siyasette normalleşme adımları çerçevesinde CHP'nin gölge bakanları ile kabine üyeleri arasında başlayan diyalog zincirine bir halka daha eklenecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşecek. 30 Haziran'da kongresini gerçekleştirecek Saadet Partisi'nde (SP) sağlık sorunları nedeniyle Genel Başkanlığı bırakma kararı alan Temel Karamollaoğlu'nun yerine gelecek ismin de yine bu hafta başında netleşmesi bekleniyor.Temmuz ayı ise Başkan Erdoğan açısından oldukça yoğun geçecek. 1-2 Temmuz'da AK Parti'li belediye başkanları Kızılcahamam'da istişare kampında buluşacak. 31 Mart seçim sonuçlarının detaylı olarak masaya yatırılacağı toplantıda Erdoğan da kapsamlı bir değerlendirme yapacak.3-4 Temmuz'da Şangay İş Birliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Astana'ya gidecek Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. Ardından Türk Devletleri Zirvesi (TDT) için Azerbaycan'a geçecek, Suşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.Erdoğan 9-11 Temmuz'da da NATO Liderler Zirvesi için ABD'de olacak. Yeni NATO Genel Sekreteri'nin de açıklanacağı önemli zirvede Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Biden olmak üzere pek çok liderle görüşmesi bekleniyor.