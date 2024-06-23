Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!

Dünya, Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan gerilime kilitlendi. Karşılıklı çatışmalar devam ederken bir kez daha yeni bir savaşın fitili ateşlendi. Hizbullah'tan İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek hamle geldi!Hizbullah yeni paylaştığı görüntülerde 'Kim bize karşı savaşmayı düşünürse pişman olacaktır, İsrail'i taş devrine göndeririz' diyerek açık açık tehdit mesajları gönderdi. Bununla da kalmayan Hizbullah, havadan çektiği görüntülerle İsrail'in stratejik noktalarını ifşa etti!Yapılan açıklamada ise 'Dün Lübnan-Filistin sınırı boyunca İsrail askeri mevzilerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi' ifadeleri yer aldı. Açıklamada, 'Menara bölgesinde ve Metula kasabasında İsrail askerleri tarafından kullanılan bir binanın vuruldu. Lübnan'ın işgal altındaki Zibdeen ve Al-Ramtha bölgeleri de hedef alınarak roketle vuruldu' denildi.Gerilimin tırmanması üzerine panikleyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Gazze'deki savaş ve Hizbullah'la artan gerilimler hakkında üst düzey ABD'li yetkililerle görüşmek üzere Washington'a gitti.Burada üst düzey yetkililerle kritik temaslarda bulunması beklenen ve savaşlarla ilgili bilgi verip bilgi alacak Gallant'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, CIA Direktörü William Burns, Özel elçi Amos Hochstein gibi isimlerle görüşeceği söylendi. Gallant ziyaret öncesi görüşmelerin ABD'nin önerdiği ateşkesin üçüncü aşaması için kritik olduğunu hatırlattı ve görüşmelerle ilgili 'Her zamankinden daha önemli olacak' dedi.İsrail-Hamas arasında başlayan savaşa kısa sürede dahil olan Hizbullah, İsrail'e ülkenin kuzeyini boşalttı. Ekim ayından beri hem İsrail hem de Hizbullah güçleri birbirlerine sayısız saldırı düzenledi, İsrail'in saldırılarında birçok üst düzey Hizbullah komutanı öldürüldü. Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, 2021'de grubun 100 bin savaşçısının olduğunu söyledi. İran destekli Hizbullah tahminlere göre Tahran'dan her yıl milyonlarca dolar yardım alıyor.İsrail'in artık Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik bir savaşa girmesine kesin gözüyle bakılıyor, zaten savaşın başından beri de sık sık dile getirilen bu ihtimal bir kez daha yükseldi. İsrail dün akşam saatlerinde Lübnan'ın 40 kilometre içine düzenlediği saldırıda üst düzey bir Hamas yetkilisinin öldürüldüğünü söyledi. Hayatını kaybeden Hamas üyesinin ise Ayman Gatma olduğu belirlendi.İsrail'de aşırı sağcı milletvekili Ze'ev Elkin, İsrail'in Gazze'de uzayan savaşının kuzeyde Lübnan sınırındaki askeri seçeneklerini sınırladığı konusunda uyardı. İsrail'in 103FM radyosuna konuşan Elkin, 'Kuzeydeki sorunumuzun güneyde olduğunu düşünüyorum' dedi ve ekledi: Gazze'nin güneyinde mahsur kaldık, oradaki savaşı bitirmeden kuzeye gidemeyiz. Askerlerimiz hükümetin yaptığı hataların bedelini ödüyor'Gerilimin yükselmesinden saatler sonra ise CNN International'de çıkan bir haberde ABD kanadının olası bir İsrail-Hizbullah savaşında Tel Aviv'e yönelik yoğun bir desteği kesin olarak vereceği bildirildi. Hatta ABD kanadı, Beyrut'u bu savaşa karşı bizzat uyardı ve bu savaşın Hizbullah ve Lübnan için felaket olacağını ifade etti. ABD'li yetkililere göre İsrail'in bu savaşı tek başına kazanmasının ihtimali dahi bulunmuyor, bu yüzden Washington İsrail'e yönelik büyük bir askeri desteğe hazırlandı ancak ABD askerlerinin bu iki ülke arasındaki savaşa müdahil olması şimdilik masada yok. İsrail savaşın başından beri yüzlerce Hizbullah üyesini saldırılarla yaralarken yaklaşık 70 savaşçıyı da öldürdü.Hamas medya ofisi, İsrail'in Gazze'deki binalara düzenlediği iki hava saldırısında en az 38 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze sivil savunma birimi sözcüsü, Gazze'nin tarihi mülteci kamplarından biri olan El Şati'deki bir konutun birkaç kez vurulduğunu söyledi. İkinci saldırıda Gazze Şehri'nin El Tuffah bölgesindeki evlerin hedef alındığı belirtildi.İsrail ordusu, savaş uçaklarının Hamas'ın iki askeri altyapı tesisini vurduğunu belirtti. Ordu yetkilileri olay hakkında daha detaylı bilginin paylaşılacağını söyledi. 'Deprem gibiydi' Gazze'deki sivil savunma sözcüsü Hüseyin Muhaisen AFP'ye yaptığı açıklamada saldırıların etkisinin 'deprem gibi' olduğunu söyledi. 'Tüm bölge hedef alındı, gördüğünüz gibi evler yıkıldı. Hâlâ enkaz altında kalan aileler var' diyen Muhaisen şöyle devam etti: 'Yaralıların bir kısmı Baptist Hastanesi'ne nakledildi ve şimdi diğerlerini enkaz altından kurtarıyoruz. Ambulanslar için gerekli araç ve yakıt eksikliği nedeniyle durum çok ama çok zor.'