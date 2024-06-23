Başıboş sokak köpekleri için taslak metin hazır! Uyutma yönteminin çerçevesi çizildi... Kararı veteriner hekim heyeti verecek

AK Parti MYK'nın önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de sokak köpekleri ile ilgili yasa teklifi olacak.AK Parti grup yöneticileri hazırlanan yasa teklifinin içeriği hakkında Erdoğan ve MYK üyelerine sunum yapacak.BEKLENTİLER DİKKATE ALINACAKSTK'lar, sanatçılar, muhalefet gibi çeşitli kesimlerin beklentileri de dikkate alınarak teklife son şeklinin verilmesi ve sonrasında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.AK Parti, TBMM tatile girmeden önce teklifi yasalaştırmayı istiyor. AK Parti, sunum öncesi yasa teklifinin taslak metnini de hazırladı.Teklifte öne çıkarlar şöyle:ÖTANAZİ YÖNTEMİSABAH'ta yer alan habere göre; Ötanazi yani uyutma yöntemi teklifte yer alacak.Toplumsal risk (saldırgan), kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak. Bu konuda kararı veteriner hekimlerden oluşan bir heyet verecek.NELER KALDIRILIYOR?Ötanazi uygulamasının gerçekleşebilmesi için bazı yasa maddeleri kaldırılacak.Buna göre sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunlu olacak.Ancak, 'Aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır' hükmü yasadan çıkartılacak.Bu düzenlemenin gerekçesinde, 'Günümüzde sahipsiz hayvan sorununun yaşanmasında ana sebeplerinden birisi hayvanların alındığı ortama geri bırakılmasıdır. Bu minvalde; mevcutta uygulanan yakala- kısırlaştır-sal metodu yerine kanun ile yeni bir yaklaşım getirildiğinden, ilgili hüküm yürürlükten kaldırılmıştır' ifadelerine yer verildi.BELEDİYELERE DESTEKTarım Bakanlığı, sahiplendirme, kısırlaştırma ve barınaklar konusunda belediyelere destek verecek. Bu konuda bir bütçe oluşturulacak.KAÇAK ÜRETİMKaçak hayvan üretimi yapanlara ağır cezalar verilecek. Çünkü bu durumda olan yerler köpeklerin yavrularından birkaçını satıp geri kalanları sokağa bırakıyor.Ayrıca besledikleri hayvanları sokağa bırakanlara verilecek cezalar da artırılacak.Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasak olacak.Bunu ihlal edenlere hayvan başına 50 bin lira para cezası verilecek.