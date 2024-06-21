Araba fiyatları düştükçe düşüyor! Stokları o tarihe kadar eritmek zorundalar

Otomobil bayileri müşteri kazanmak için kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Sıfır otomobillerde indirim oranı yüzde 20'ye ulaşırken, son tarih 7 Temmuz olarak gösteriliyor. Çünkü 7 Temmuz'dan itibaren sıfır araçlarda yeni dönem başlıyor. İşte detaylar...Ülkemizde yürürlüğe girecek yeni karar sonrasında GSR2 uygulaması başlatılacak. 7 Temmuz tarihinden itibaren başlatılacak uygulamada, otomobiller daha sıkı bir güvenliğe sahip olacak. AB'nin kararına uyacak olan Türkiye, sıfır araçların daha güvenli ve standart donanımlarında olması gereken özelliklerini artık bayiler eklemek zorunda. Bayilerde başlayan endişe ise 7 Temmuz'da başlayacak uygulama öncesinde satabildiği kadar otomobil satmayı hedefliyor.Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar için adeta son şans. GSR2 uygulaması gelmeden önce, bayiler uyumsuz olan otomobillerini elden çıkartmak istiyor. Uzmanların bu kapsamda tahminlerine göre, bayram olmasına rağmen haziran ayında 100 bin pazar beklentisi paylaşıldı.Akıllı hız yardımıŞerit takip asistanıAlkol kilidi hazırlığıKaza veri kaydediciKör nokta belirlemeYaya koruyan ön cam sistemiAcil durum fren asistanıYorgunluk algılama sistemi