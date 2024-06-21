Araba fiyatları düştükçe düşüyor! Stokları o tarihe kadar eritmek zorundalar
Zamanında müşteri beğenmeyen, fahiş fiyat çeken otomotiv bayileri, 7 Temmuz tarihine kadar araç stoklarını eritmenin peşine düştü. Birbirinden güzel sıfır otomobil kampanyalarının, daha da artması bekleniyor.
Otomobil bayileri müşteri kazanmak için kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Sıfır otomobillerde indirim oranı yüzde 20'ye ulaşırken, son tarih 7 Temmuz olarak gösteriliyor. Çünkü 7 Temmuz'dan itibaren sıfır araçlarda yeni dönem başlıyor. İşte detaylar...
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Ülkemizde yürürlüğe girecek yeni karar sonrasında GSR2 uygulaması başlatılacak. 7 Temmuz tarihinden itibaren başlatılacak uygulamada, otomobiller daha sıkı bir güvenliğe sahip olacak. AB'nin kararına uyacak olan Türkiye, sıfır araçların daha güvenli ve standart donanımlarında olması gereken özelliklerini artık bayiler eklemek zorunda. Bayilerde başlayan endişe ise 7 Temmuz'da başlayacak uygulama öncesinde satabildiği kadar otomobil satmayı hedefliyor.
ARABA ALMAK İÇİN SON FIRSAT
Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar için adeta son şans. GSR2 uygulaması gelmeden önce, bayiler uyumsuz olan otomobillerini elden çıkartmak istiyor. Uzmanların bu kapsamda tahminlerine göre, bayram olmasına rağmen haziran ayında 100 bin pazar beklentisi paylaşıldı.
ARAÇLARDA HANGİ ÖZELLİKLER ARTIK ZORUNLU?
Akıllı hız yardımı
Şerit takip asistanı
Alkol kilidi hazırlığı
Kaza veri kaydedici
Kör nokta belirleme
Yaya koruyan ön cam sistemi
Acil durum fren asistanı
Yorgunluk algılama sistemi