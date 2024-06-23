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Beyaz Gazete
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İstanbul'da timsah operasyonu: Kazak giydirip gezdiriyormuş! Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşmış

Kartal'da rezidansta yaşayan bir kişi, sahibi olduğu timsaha hem kazak giydirip hem de tasma takarak sokakta gezdirdi. Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşan şahıs polis tarafından emniyete götürülürken, timsaha ise el konuldu.

Ekleme: 23.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da timsah operasyonu: Kazak giydirip gezdiriyormuş! Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşmış
Kartal'da bir rezidansta yaşayan Akan Polat, sahibi olduğu timsaha mavi bir kazak giydirip tasma takarak sokakta gezdirdi.

Polat, timsahını sokakta gezdirirken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bu görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akan Polat'ın evine baskın düzenledi.

İstanbul'da timsah operasyonu: Kazak giydirip gezdiriyormuş! Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşmış

Polis ekipleri, balkona girdiğinde timsahın konulduğu büyük bir akvaryum tesisatı gördü.

İstanbul'da timsah operasyonu: Kazak giydirip gezdiriyormuş! Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşmış

Ekipler, 1.5 metre boyundaki timsah ile bir timsah tahniti ele geçirdi.

İstanbul'da timsah operasyonu: Kazak giydirip gezdiriyormuş! Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşmış

Ele geçirilen timsah ve tahniti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli Akan Polat ise emniyete götürülerek adli işlem yapıldı.

İstanbul'da timsah operasyonu: Kazak giydirip gezdiriyormuş! Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşmış