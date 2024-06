İstanbul'da taksilerde yeni uygulama! O buton devreye giriyor

Son zamanlarda taksici ve yolcular arasında yaşanan sorunlar, sıklıkla gündeme geliyor.Taksi sürücülerine yönelik yaşanan hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarındaki artıştan dolayı ise yeni bir uygulamayı hayata geçirilecek.Hayata geçirilecek olan 'panik butonu' sayesinde hem yolcuyla sorun yaşayan taksici hem de taksiciyle sorun yaşayan yolcunun hayatı kurtarılacak.Taksilerde panik butonu uygulaması, haziran ayı itibarıyla kapsamlı olarak denenmeye başlandı. Randevu sırasına göre sisteme dahil edilen taksiler ile uygulamanın denemesi yapılıyor.Kısa süre içerisinde İstanbul'daki tüm taksilerin sisteme entegre edilmesi planlanıyor.Uygulama sayesinde taksicilere yönelik gerçekleşen olaylarda sürücü tarafından panik butonuna basılacak ve emniyet birimlerine yaşanan olay ihbar edilmiş olacak.Ayrıca araç üzerinde bulunan ışıklı tabelada da duruma ilişkin uyarı yer alacak ve güzergah üzerinde denetim yapan polis ve jandarma birimleri haberdar edilecek. Yaşanan bu süreçleri ise araç içerisinde sürücü dışındaki kimse bilemeyecek.Prototipteki yolculara yönelik panik butonu ise henüz uygulamaya alınmadı.Mevcut uygulamanın deneme aşamalarının tamamlanmasının ardından yolculara yönelik panik butonu da taksilere yerleştirilecek.Uygulamanın son aşaması olarak ise taksi içerisine anlık görüntü aktarımı yapan kamera sistemi yerleştirilecek.Konuya ilişkin konuşan taksici Birol Güneş, 'Bu sistem örnek veriyorum yolcuyla birlikte seyahat ettiğin, yolcuyu lokasyonuna bıraktığın esnada, yolcu ile araba içerisinde herhangi bir münakaşaya girdiğinde, panik butonu var.Bu panik butonuna bastığınız zaman 'TAKSİ S.O.S' diye yanar. Böylece emniyet birimlerine ihbar ediliyor. İhbar edildiğinde de en yakındaki ekipler polis ise polis, jandarma ise jandarma olay yerine gelip müdahale ediyor' dedi.Uygulamanın deneme sürecine ilişkin bilgi veren Güneş, 'Randevu alıyorsunuz. Sıran geldiğinde tepe lambası, panik butonu gibi her şey takılıyor. Entegresini bekliyorsunuz, entegre faaliyete girdiğinde bu sefer sistemimiz tam çalışmış olacak.Yani panik butonuna yanlışlıkla basmış olsan polis ekibi gelecek. Başın gerçekten sıkıntıdaysa panik butonuna bastığında yine polis ise polis, jandarma ise jandarma olay yerine müdahale edecek' diye konuştu.Taksici Necati Kara ise 'Biz taksiciler için biliyorsunuz can güvenliğimiz sıkıntıda oluyor. Her türlü müşteri ile karşı karşıya geliyoruz. Bu sistem bence çok güzel şu anda. Aslında kabinde olsak daha güzel olur. Kabinli bir sisteme geçilse bizim için de daha hayırlı olur, güzel olur diye düşünüyorum' şeklinde konuştu.Panik butonundan memnun olmalarının yanında cam panel taleplerini de dile getiren taksi şoförü Yakup Halipçi ise 'Bu çok güzel bir şey. Müşteri bindiği zaman dolu yazıyor, müşteri bindiği zaman basıyoruz boş yazıyor. Çok güzel fakat önemli olan bağlanması yani. İçeride bir panel olması lazım, cam panel. Öyle bir şey olması lazım. Bizim arkadaşlar var, biz burada 40 kişiyiz. Hepsi memnun, hiçbir problem yaşamadık. İnşallah daha da güzel olacak ileriki zamanda' diye konuştu.