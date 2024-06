Anız yangını faciasından kurtulanlar anlattı: Cehennem gibiydi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan köyünde, anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever köylerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler köyleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. Yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışan 12 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi ise yangından etkilendi.Üç kişinin entübe edildiği ve iki kişinin ise yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, yangın felaketiyle ilgili Diyarbakır ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yangın başladığı nokta olan Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışmalar yaptı. Köylülerin ve görgü tanıklarının ifadesi ile elde edilen deliller kapsamında savcılık tarafından yangın felaketiyle ilgili ön rapor hazırlandı. Raporda, yangının elektrikli kaynaklı olduğu tespitine yer verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, detaylı raporun ilgili kurumlar da dinlendikten sonra önümüzdeki günlerde hazırlanacağı belirtildi.15 BİN DÖNÜM ARAZİ YANGINDAN ETKİLENDİFelaketin boyutu bölgede Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Diyarbakır'da 8 bin 100 dönüm ve Mardin'de ise 7 bin dönüm arazi yangından etkilenirken, 5 bin 450 hasadı yapılmamış arpa ve buğday köyü döndü. Hasar tespit çalışmaları sürerken, yangından 556 küçükbaş hayvanın telef olurken, 250 yaralı hayvan vatandaşların da rızalarıyla Et ve Balık Kurumu'na kesime sevk edildi. AFAD Başkanlığı ise, Diyarbakır Valiliği'ne 3 milyon TL, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon TL acil yardım ödeneği yaptı.ORTALIK CEHENNEM GİBİYDİYangın felaketinin yaşandığı Köksalan köyü muhtarı Hüseyin Çelebioğlu yaşananları SABAH'a anlattı: 'Rüzgar çıktı, elektrik tellerinde patlama sesleri geldi. Sonra fırına ile birlikte her yeri alevler sardı. Biz alevlerin arasına daldık, çobanları kurtarmaya çalışıyorduk. Her taraf cehennem gibiydi. Benim de alevler nedeniyle kolum ve sırtım yandı. 40 dakikada hem camlarımız gitti, hem mallarımız. Yıllardır elektrik tellerinde sıkıntı vardı' dedi.'5 DAKİKADA HER YERİ ALEV SARDI'SABAH'a konuşan 62 yaşındaki Celal Eren, 'Fırtına çıktı. Köyün alt tarafında yangın çıktı. Biz müdahale ettik, söndürdük. 5-10 dakika sonra ani bir rüzgar esti. 5 dakikada her tarafı alevler sardı. Biz de alevlerin arasında kalınca canımızı zor kurtardık. Benim de vücudumda yanık ve sıyrıklar oluştu' dedi.HAYALİ ÖĞRETMENLİKTİAlevler arasında kalıp, yanarak ölen Ubeydullah Buğdaycı (32) 4 çocuk babasıydı. Yeğeni 18 yaşındaki Abdullah Buğdaycı da hayvanları kurtarmak isterken alevlerin arasında kalarak öldü. Amcasına yardım için çobanlık yapan Abdullah Buğdaycı, bu yıl üniversite sınavına girdi. Buğdaycı'nın en büyük hayali ise öğretmen olmaktı.Yangında 9 akrabasını kaybeden Şemdin Demir ise, yangın gecesi ikamet ettiği Yücebağ köyünden Köksalan Mahallesi'ne akrabalarıyla gidip alevleri söndürmeye çalıştıklarını söyledi. Alevlerin saniyede 200 metre ilerlediğini dile getiren Şemdin Demir, 'Gece saat 22.00 sıralarında Köksalan Mahallesi tarafında yangın çıktığını gördük. Biz de yardıma gidelim diye o mahalleye gittik. O gece bayağı rüzgar vardı. O kadar şiddetliydi ki rüzgar daha artık arpa ve buğdayların yanmasını boş verdik. Alevlerin ortasında kalan amca çocuklarım olan çobanları kurtarmaya gittik. Onları kurtarmaya çalışırken rüzgar ters yöne doğrulup yangın aniden bize doğru gelmeye başladı. Alevler saniyede 200 metre ilerliyordu. Hortum alevleri arasına alıp öyle ilerliyordu. Çok şiddetliydi. Yangından kaçarken zaten artık olan oldu. Kimisi kurtuldu kimisi hayatını kaybetti' dedi.40 METRE DAHA KOŞABİLSEYDİLER KURTULACAKLARDIAmcasının oğlu Abdurrezak Demir'i (50) alevlerin içerisinden yaralı kurtardıklarını söyleyen Şemdin Demir, 'Bizim köyden sadece bir kişi şu an hastanede tedavi görüyor. O da amcamın oğlu. Diğer akrabalarımızın hepsi hayatını kaybetti. Bizim akrabalar Köksalan köyündeki çobanları ve koyunları kurtarmak isterken rüzgarın etkisiyle onlar da alevlerin arasında kaldı. 40 metre kadar daha koşabilseydiler kendilerini soğan tarlasına atıp yanmazlardı. Yangın bir tepeden diğer tepeye sıçrıyordu. Yavaş yavaş gitmiyordu. Rüzgar o kıvılcımları 500 metre ileriye atıyordu. Yangın yaklaşık 20 dakikada her yere yayıldı' diye konuştu.Yaralı Abdurrezak Demir'in ağabeyi Davut Demir ise (48), rüzgar nedeniyle alevlerin sürekli yön değiştirdiğini belirterek, 'Aşırı rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştiriyordu. Ben de o anı gördüğümde herkese 'arabalara binin kaçın' dedim. Biz arabaya biner binmez ateş, rüzgardan havadan yayılmaya başladı. O esnada bir taksi alevlerin içinde kaldı. Yardım edeyim derken ben alevlerin arasında kalacaktım. Ben de traktöre binip durmadan çıktım alevlerin arasından' dedi.9 akrabasını kaybeden Davut Demir, hepsinin yakın akraba olduğunu ve yan yana gömüldüklerini belirterek, 'Yücebağ Mahallesi'nde hayatını kaybeden 9 kişi benim yakın akrabalarımdır. Yaralanan biri de ağabeyimdir. Kendisi şu an Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyor' dedi.Yangında hayatını kaybeden 12 kişiden 8'i Mardin'de, 4'ü Diyarbakır'da toprağa verildi.