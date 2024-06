DEM Partili belediyeden işçilere bayram çilesi! Tatilde 45 derecede çalıştırdılar

İşçi kıyımları ve ağır mobing uygulamalarıyla gündemden düşmeyen DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, bu kez de 9 günlük bayram tatili kararını çiğneyerek aralarında üniversite mezunlarının olduğu işçileri 45 derece sıcağın altında çalıştırdı. Bu arada, Diyarbakır, Van ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bin 224 kişinin işine son verildi.Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, 'Hükümetin 9 günlük tatil kararına uymayarak bu insanları bayram izninde bu şartlarda çalıştırmayı merhamet ve vicdan sahibi hangi insan kabul edebilir' dedi.Bayram tatilini fırsat bilen belediye yönetimi tatile çıktı, diğer birimlerde çalışanlar tatil yaptı ancak sürgün yeri olarak değerlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı parke taşında çalışanlar mobing uygulanarak bayram tatilinde de çalıştırıldı. Yasal izin hakları gasp edilen işçiler 45 derece sıcağın altında taş döşedi, kum ve toprak döşedi.Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, DEM partili belediyelerde yaşanan işçi kıyımları ve baskıların insaf sınırlarını aşarak ağır insan hakları ihalelerine dönüştüğünü söyledi.Gazeteci Saffet Azbay ve diğer çalışanları yapılanların kabul edilemez olduğunu belirten Kahraman, 'İşçiler uzmanlık alanları dışında çalıştırılarak istifaya zorlanıyor. Hükümetin verdiği 9 günlük bayram iznine rağmen insanları bu şekilde çalıştırmak, temel haklarını ellerinden almak insani ve vicdani değildir. DEM Partili belediyeler her türlü keyfilik, zorbalık ve baskıyı yapıyor.Her gün insan hakkı, demokrasi ve liyakat vurgusu yapanlar söz konusu kendilerinden olmayanlar olunca hepsini unutuyor. Büro hizmetinde olması gerekenler rencide edilerek ağır işlerde çalıştırılıyor. Biz her konuda bu arkadaşlarımızın ve zulme maruz kalan diğer arkadaşlarımızın yanındayız. Emekçilere uygulanan bu zulüm bir an önce sona erdirilmeli. Sendika olarak buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz' diye konuştu.Bu arada, yerel seçimlerde bölgede birçok kenti kazanan DEM Parti, kayyum döneminde işe alınan çalışanları iş akdini gerekçe göstermeden feshetti. Yüzlerce çalışana ise, mobbing uygulayarak yerlerini değiştirdi. Van'da 800, Diyarbakır'da 310, Muş'ta 35, Bitlis'in Tavan İlçesi'nde 39 ve Mardin'in Dargeçit, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde de 40 kişi olmak üzere bin 224 çalışan işten atıldı. Bu işçiler için ise, sendikalar geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla hukuki süreç başlattı. DEM Partili Mardin, Siirt ve Tunceli belediyelerinde ise, mobbing amacıyla yeni yönetim tarafından onlarca kişinin görevleri yerleri değiştirildi.