Tıp öğrencisine çirkin saldırı! Başörtüsünü açıp küfür etti

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında kahve almak isteyen Nursena Akbay ve kardeşi Aysima Akbay sıra beklemeye başladı. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca siparişlerini hazırlanmasını bekleyen abla kardeş, Çağla Hayvalı isimli kadının sonradan gelmesine rağmen kendilerinden önce kahvesini almasından rahatsızlık duyarak çalışanı uyardı. Hayvalı, Aysima Akbay'a 'Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun' şeklinde tepki gösterdi. Durumun şahsıyla alakalı olamadığının söylenmesine rağmen öfkelenen kadın, Aysima Akbay'a saldırdı ve başörtüsünü tutarak 'kapalı o...' dedi. Hakaretle yetinmeyen şüpheli, Akbay'ın başörtüsünü açtı. Olay çalışanların ayırmasıyla son buldu.Olay sonrasında ifade veren Tıp Fakültesi öğrencisi Aysima Akbay., 'Ben Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bugün saat 18:30 sıralarında ablam Nursena Akbay ile AVM'de kahve dükkanına giderek sıra beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Burada bir süre beklemeye devam ettik ancak beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra sipariş veren ve aynı içecek siparişi verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördük.Ben bu sebeple baristaya bizden sonraki siparişleri neden veriyorsunuz yaptığınız kahveler bizim siparişimizdi dedim. Daha sonra barista da bana cevaben 'Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim' dediği esnada Çağla isimli şahıs bana bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini' dedi. Ben de kendisine cevaben 'Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhatap olmadım bile' dedim.Sonrasında yanımda bulunan ablam da Çağla'ya 'Biz barista ile konuştuk sana bir şey söylemedik' dedikten sonra Çağla isimli şahıs sinirlenerek ablamın üzerine yürüdü ve ablamı itti ve vurmaya başladı. Çağla isimli şahıs ablamı itekleyip vurduktan sonra gitti. İşletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve benim üzerime yürüdü. Benim üzerime yürüdüğü esnada bana 'Sen kapalı o...' demeye başladı, şahıs üzerime yürümeye devam etti ve benim başörtümü açtı. Sonrasında yumruğuyla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Sonrasında bizi tekrar çevredeki şahıslar ayırdı ve Çağla isimli şahıs nasıl dayağı yedin ama diye bağırarak işletmeden çıktı' ifadelerini kullandı.Olayın şahidi olan Aysima Akbay'ın ablası Nursena Akbay önce sipariş vermelerine rağmen daha sonra sipariş alanlar olduğunu çalışana bildiklerini ifade ederek, 'Çağla Hayvalı isimli şahıs yanımda bulunan Aysima Akbay'a 'Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun' dedi. Bende Çağla isimli şahsa ben garsona söylüyorum demem üzerine Çağla isimli şahıs benim sol omzumdan iterek 'ne karışıyorsun?' dedi. Daha sonra Çağla isimli şahıs siparişlerini alıp yanımızdan ayrıldı ve birden geri dönerek kardeşim Aysima Akbay'a saldırdı ve başörtüsünü tutarak 'Kapalı o...' dedi. Çağla isimli şahıs kardeşime saldırıp vurmaya çalıştı ve kardeşimin başörtüsünü açtı' dedi.