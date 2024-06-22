Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi gündemi: Temmuz'da 4 ülkeye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrası yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Kazakistan, Azerbaycan, Amerika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki diplomatik gündemi oldukça yoğun olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyareti, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'a olacak.Astana'da gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.İki lider, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilerlemesi, Türkiye'nin gaz merkezi olma konularını ele alacak.Daha sonra, 5-6 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rotası Azerbaycan'a çevrilecek.Şuşa'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticaretin artırılması, 2. Karabağ zaferinin ardından bölgesel normalleşme adımlarını görüşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan 9-11 Temmuz’da ise NATO Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna savaşı ve Gazze’deki durum yer alacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz’da ise Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak.Askeri geçit törenine katılacak ve KKTC Meclisi’nde konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adadaki programına muhalefet partilerinin de katılması bekleniyor.