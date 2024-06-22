Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 37 bin 551'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 260 gündür sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi.Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.