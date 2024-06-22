'Yüzde 40' vurgunu! Düsseldorf-Dubai-İstanbul hattında büyük tezgah

Almanya vatandaşı 60 yaşındaki iş kadını Bettina Christel Setareh, Düsseldorf'ta 2021 yılında Ferdi Ş. ve babası Orhan Ş. ile tanıştı. Baba oğul zamanla iş kadını Bettina Christel Setareh'ın güvenini kazandı. İlerleyen zamanda şüpheli Ferdi Ş. iddiaya göre Almanya'dan lüks araçlar satın alıp Türkiye ve Dubai'de sattıklarını, ayrıca Türkiye'de önemli gayrimenkul yatırımı yaptıklarını ve bu yatırımlara katkı sağlaması halinde Bettina Christel Setareh'ın yüzde 40 civarında kazanç elde edeceğini söyledi.İkna olan Bettina Christel Setareh 2022 ve 2023 yıllarında 600 bin Euro elden olmak üzere 1 milyon 400 Euro parça parça banka kanalı yoluyla toplamda 2 milyon Euro parayı şüpheli Ferdi Ş'nin yönlendirmesiyle babası şüpheli Orhan Ş'nin banka hesabına gönderdi.Zamanla parasını isteyen Bettina Christel Setareh'e Türkiye'ye dönen şüpheliler tarafından parasının güvende olduğu karşılığını aldı. Parasını bir türlü tahsil edemeyen ve istediği evrakların kendisine ulaşmaması sonrası Bettina Christel Setareh Türkiye'ye gelerek yaptığı araştırma sonrası şüpheli Ferdi ve Orhan Ş'nin kendisini oylayarak dolandırdığını anladı. Bettina S. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şüpheliler hakkında şikayette bulundu.Bettina Christel Setareh avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, aradan geçen belli bir zamanın ardından parasını istediğini, Ferdi Ş'nin paranın hepsinin güvencede olduğunu, İstanbul'da 3 milyon Euroluk yatırım yapıldığını evrakların başka adreste olduğunu söylediğini belirtti.Israrla evrakları görmek istediğini, şahsın ise kendisini oyaladığını anlayınca Türkiye'ye geldiğini yaptığı araştırma sonrasında evrakların sahte olduğunu şahısların başka kişileri de aynı vaatlerle dolandırdığını öğrendiğini kaydetti. Bettina Christel Setareh kendisine sahte banka dekontları göstererek dolandıran kişilerden şikayetçi olduğunu ifade etti.Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.