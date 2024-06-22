Bayram tatilinde acı bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlar tatillerini yapmak için yollara düştü.Yaşanan trafik yoğunlukları, ne yazık ki kazaları da beraberinde getiriyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen kazaları açıkladı.Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi hayatını kaybetti.Meydana gelen kazalarda bin yedi kişi ise yaralandı.Bayram tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen kazalarda, 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı.