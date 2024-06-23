Tatilciler akın etti: Gözde tatil beldesinden 450 ton çöp çıktı

Tekirdağ'ın İstanbul'a sınır, Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmaraereğlisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ilçenin nüfusu bazı günler 500 bine ulaştı.İlçede yazlık konutlar, oteller, pansiyonlar dolarken, günübirlik gelenlerle birlikte ilçe en kalabalık bayramlarından birini yaşadı.'Ekmek üretimini 4 kat artırdık'Marmaraereğlisi ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Uğur Kaya, kış aylarındaki üretiminden şu an 4 kat fazla ekmek üretimi yaptıklarını söyledi. Kaya, 'Bu yoğunluğu bekliyorduk. Geçen sene de bayram tatili 9 günlük bir süreçte oluştu ve biz geçen seneden hazırlıklıydık.''Bölgedeki esnafımızla zaten bu konuda irtibat halindeydik, yoğunluğumuzu karşıladığımızı düşünüyoruz fırıncı esnaf olarak. Kış ile bayram tatilindeki oranımız yaklaşık 4 katı ve 4 katı fazla bir üretim yaptık' dedi.İlçede balık restoranı işleten Sermettin Şengüllü, kalabalık beklediklerini ancak bu kadar tahmin etmediklerini belirterek, 'Bekliyorduk ancak bu kadar değil. Kalabalıktı, yoğundu. İşlerimiz de güzel oldu' dedi.