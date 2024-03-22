Ali Yerlikaya'dan 'gereği yapıldı' paylaşımı: İstanbul'daki trafik magandası yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün kendisine korna çalan sürücünün önünü kesip camını yumruklayan ve emniyetten olduğunu söyleyen magandanın sivil vatandaş olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.

Dün İstanbul'un Şişli ilçesinde hareketli anlar yaşandı.Bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı. Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.Trafik magandasını, motosiklet sürücüsü ve bir polis memuru sürücüyü sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştı.Polisin araya girmesiyle tartışma uzamadan son bulurken, sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, 'Gereği yapıldı-7' paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Sosyal medyada yer alan ve 'İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı' başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır. Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür.Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."