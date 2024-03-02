Meteoroloji uyardı! Gökten çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da Afrika'dan gelen toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 22°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 13°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in (Ordu dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 9°CAz bulutluKARS °C, 9°CAz bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 6°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı