Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı

Diplomasinin nabzı bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda atılıyor.Antalya Diplomasi Forumu, 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde dün başladı.19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 147 ülkeden gelen katılımcılar geniş perspektifle hazırlanan 52 panele katılacak.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Global İletişim Ortağı" olduğu ve NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki "ADFLeadersTalks" paneline konuşmacı olarak katıldı.Orban, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişi ve ülkesinin Avrupa’da Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olduğunu ifade etti.Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla Macaristan’da güçlü liderlerin ilgi gördüğünü belirten Orban, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da özellikle sevilen, imajı yüksek olan bir lider. Macaristan'da buna önem verilir. Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyoruz. Bir başka olgu ise Türkiye ile Macaristan arasında bir barış dili konuşuluyor." ifadesini kullandı.Avrupa’da savaş dilinin konuşulduğunu, birilerini ezmekten ve galibiyetten söz edildiğini dile getiren Orban, "Bizler öyle değiliz. Savaş dilini sevmeyiz. Türkiye ve Macaristan bu bağlamda Avrupa bölgesinde birer istisna teşkil ediyor. Bizler karşılıklı barışın dilini konuşuyoruz. Türkiye, muhafazakar yapısını korumayı başaran bir ülke, Avrupa’da aile, tanrı, ulus gibi kavramların Orta Çağ'a ait unsurlarmış gibi görülüyor, bu değerleri dile getirenler sorunlarla karşılaşıyor.'' dedi.Göç ve göçmenlik meselesinin Avrupa’daki en önemli konuların başında geldiğini ileri aktaran Orban, şunları kaydetti;''Macaristan gibi 10 milyon nüfusa sahip bir ülkenin sınırında birden yüz binlerce göçmenin birikmesini olumlu bir durum olarak değerlendirmiyoruz. Ülkesinde kimin yaşayıp yaşamayacağına biz karar veririz. Bu nedenle göç konusunda diğer ülkelere oranla daha katı bir tutum sergiliyoruz.''"Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı" diyen Orban, Türkiye’nin göç konusundaki rolünün çok önemli olduğunu vurgularken "Türkiye olmasaydı şu anda Avrupa, Avrupa Birliği ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı. Neredeyse son sekiz yıldır da bu görevi üstlenmekte. Dolayısıyla Türkiye'deki güçlü liderlik olmasaydı hepimizin başı belada olurdu Avrupa'da, bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Avrupa'da herkes Türkiye'ye minnet duymakta ve duymalıdır da zaten." ifadelerini kullandı.AB’nin göç hususunda Türkiye’ye verdiği sözleri tam olarak yerine getirmediğine dikkati çeken Orban, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin destek olunması gerektiğinin ancak bu hususta gerekli desteğin yerine getirilmediği düşüncesinde olduğunun altını çizdi.