Kamu Denetçiliği Kurumu Lahey’e göndermek üzere hazırladı! 368 sayfalık soykırım raporu

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de tarihle eşine az rastlanır bir soykırıma imza atıyor. İsrail'in bu zulmü karşısında etkisiz kalan birkaç devletin güdümündeki uluslararası kuruluşlar, Gazze'deki masum sivillere yardım bile etmekte zayıf kalıyor. Türkiye her platformlarda bütün platformlarda İsrail'in barbarlığını haykırıyor.Kamu Denetçiliği Kurumu da İsrail'in durdurulması ve yaptıklarının cezasını çekmesi için yapılan katliamların unutulmaması adına İsrail zulmünü gösteren bütün belgeleri bir araya topladı. Kamu Denetçiliği Kurumu hazırladığı 'Gazze: Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına' başlıklı özel raporunda İsrail yönetimi ve güvenlik güçlerinin uluslararası insancıl hukukun ağır ihlaline sebep olan, savaş, soykırım ve insanlığa karşı suç olarak soruşturulması gereken eylemlerine detaylı olarak yer verdi. Rapor İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlemiş olduğu soykırım suçu da dâhil olmak üzere insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını açık şekilde ortaya koyuluyor.Üç bölümden oluşan özel rapor, son 76 senedir Filistin halkına karşı sürekli yıkım, ölüm ve yerinden edilme şeklinde gerçekleşen İsrail saldırılarıyla birlikte 7 Ekim sonrasında yaşanan 10 farklı alandaki hak ihlallerini bir araya getiriyor. Bunların arasında, yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere sivil halkın toplu bir şekilde cezalandırılarak katledilmesi, savaş zamanında bile dokunulmazlığı bulunan sağlık çalışanları, gazeteciler ve yardım kuruluşu mensuplarının öldürülmesi,halkın zorla ülke içinde ve dışında göçe zorlanması, kullanılması yasak olan beyaz fosfor bombalarının kullanılması, keyfi gözaltı, gözaltında işkence ve kötü muamele, gıdaya, suya ve en temel insani ihtiyaçlara erişimin durdurulması gibi başlıklar yer alıyor. Hazırlanan rapor, İsrail'e karşı soykırım ve savaş suçu yargılamalarının yapıldığı başta Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere ilgili tüm taraflar ile de paylaşılacak.İsrail yönetiminin 7 Ekim'den itibaren Gazze'de yaşayan Filistin halkını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla sistematik ve yaygın bir şekilde gerçekleştirdiği öldürme, ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verme, yaşam şartlarını kasten değiştirme ve doğumları engellemek amacıyla tedbirler alma suretiyle soykırım suçu işlediği vurgulandı. Ayrıca, Gazze Soykırımı'nı gerçekleştirmeye yönelik eylemlerde bulunanların, soykırımda bulunulması için işbirliği yapanların, soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtanların, soykırımda bulunmaya teşebbüs edenlerin ve soykırıma iştirak edenlerin işledikleri eylemler nedeniyle cezalandırılması gerektiği ifade edildi.İsrail saldırıları genel olarak ayrım gözetmeyen tahrip gücü çok yüksek bombalarla gerçekleştirildiğinden masum siviller korkunç bir şekilde hayatını kaybettiği dile getirilen raporda, hayatta kalabilenlerde çok ciddi yara, yanık ve ampütasyon vakaları görüldüğü dile getirilen raporda,'İsrail'in uyguladığı tam abluka, hastaneleri de kapsayan tahliye emirleri ve ilk andan itibaren özel olarak hastanelerin hedef alınması nedeniyle hastaneler çalışamaz hâle getirilmiş, bazı yaralıların bacaklarını ve kollarını kaybetmesi ile sonuçlanan acil müdahaleler dâhil olmak üzere ameliyatların önemli bölümü anestezi işlemi yapılmadan gerçekleştirilmiş, bazı yaralılara ise müdahale edilemediğinden ölümler gerçekleşmiştir. Gazze'de her gün en az 10 çocuğun kolları ve ayakları, aldıkları yaralar yüzünden ampute edilmiştir. Gazze'de 7 Ekim'den sonra İsrail saldırıları nedeniyle kolları veya bacaklarını kaybeden en az bin çocuk bulunmaktadır' denildi.Raporda şu ifadeler kullanıldı:'İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ortaya çıkan insanlık krizinin uluslararası kamuoyunda giderek ar tan tepkilere yol açmasında canları pahasına görevlerini yerine getiren gazetecilerin büyük özverisi bulunmaktadır. Ancak bu durum İsrail'in tepkisini masum siviller yanında gazetecilere de yöneltmesi ve aileleri ile birlikte hayatlarına kast edecek eylemlere girişmesi ile sonuçlanmıştır. 30 Ocak 2024 tarihî itibarıyla 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısı 120'yi geçmiştir. Gazze'de görev yapan gazetecilerin sayısının yüzde 10'undan fazla olan bu sayı, altı yıl içinde 69 gazetecinin yaşamını yitirdiği II. Dünya Savaşı'nda öldürülen basın mensubu sayısından da çok daha fazladır.'