Türkiye Ramazan ayında da Gazze'ye yardım için devrede!

Keçeli, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında dış politikadaki sıcak başlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.Oradaki insani felaket giderek daha kötü bir hale dönüşüyor. Ramazan ayında da Gazzeli kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Krizin başından bu yana Gazze'ye yaptığımız yardım 40 bin tonu aştı. Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu da başladı. Buraya da destek sağlamak üzere yaklaşık 9 bin ton tıbbi malzeme ve bebek malzemesi tedarik ettik. Birçok paraşüt de Ürdün makamlarında bu operasyona destek vermek üzere iletildi. Gazze'den tahliye bu sabah itibariyle bin 489 vatandaşımızı Gazze'den tahliye ettik.ABD'nin Gazze'deki insani felakete bir çözüm arayışı içine girmesini dünya kamuoyunun ABD üzerinde kurduğu basının bir sonucu olarak görüyoruz. Deniz yoluyla, hava yoluyla yardım ulaştırılması kara yoluyla ulaştırılacak bir yardımı ne nitelikle ne de nicelik olarak alternatifi değil. Bu bizim öznel bir değerlendirmemiz değil, BM ve sivil toplum kuruluşları da aynı gözlemde bulunuyorlar. Washington'da Amerikalılara verdiğimiz mesajların temelinde bu yatıyor. "Bir an önce ateşkes sağlayalım, bu esnada da insani yardımların en etkili ve hızlı sürdürülebilir şekilde Gazze'ye girmesi için İsrail üzerindeki bütün etkinizi kullanın"Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yatığı ABD ziyaretinde, terörle mücadele konusunda Washington'a net mesajlar verildiğini söyledi. Keçeli, "Terörle mücadele alanında bizim ABD'ye çok net bir mesajımız oldu. PKK, YPG ve FETÖ'yle ilgili beklentilerimizi net bir şekilde ilettik. Müttefik bir ülkenin, ülkemizin güvenliğini hedef alanlarla iş birliği yapmasının kabul edilemez olduğunu belirttik. Türkiye-ABD Stratejik ilişkilerinin daha fazla derinleşmesinin önündeki en büyük engelin ABD'nin YPG'ye verdiği destek olduğunu aktardık" dedi.Savunma sanayi alanındaki kısıtlamalar kaldırılması gerektiğini de belirtiklerini söyleyen Keçeli, "CAATSA yaptırımlarından çıkarılma talebimizi tekraren vurguladık. F-16 programıyla ilgili devam eden süreç var, F-35 ile ilgili prosedür tamamlanması gerekiyor. Ekonomik konuları da görüştük. ABD ile ikili ticaret hacmi 30 milyar düzeyinde, bunu 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Enerji alanındaki iş birliğinin arttırılması konusunda görüştük. Sıvılaştırılmış doğalgaz ve nükleer enerji konularında görüşmelere devam edeceğiz. Bölgesel konular da ele alındı. Bunların başında Gazze geliyor. Hem çalışma gruplarında hem de Bakan Fidan'ın Blinken ile olan görüşmesinde en fazla zamana ayrılan kısım Gazze oldu" şeklinde konuştu. Keçeli, yeni kurulan savunma ticareti diyaloğu mekanizması ve CAATSA yaptırımlarının ilişkisi konusunda "Bunlar iki farklı süreç aynı konuda iki farklı süreç daha önce senatoda Türkiye'ye uygulanmakta olan kısıtlamalar konusunda bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlerle ayrıldığımız bir ziyaret oldu" ifadelerini kullandı.Güvenliğimizi tehdit eden yurt dışı kaynaklı bir terör örgütü operasyon yapacaksak icazet alacağımız tek yapı BM'nin 51'inci maddesidir. Onun dışında herhangi bir uluslararası yapı veya tarafla bu konuyu ele almıyoruz. ABD'nin Irak'ta askerleri var dolayısıyla bizim PKK'ya yönelik mücadelemizle bağlantılı olarak onlarla da görüşüyüz. Ama bu izin, icazet almak değil.Keçeli, Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın Irak' ziyaret ine ilişkin şunları söyledi: "Aralık ayında Ankara'da Irak'la güvenlik zirvesi gerçekleştirmiştik. Güvenlik zirvesinin bir sonraki toplantısı 14 Mart'ta Bağdat'ta yapılacak. Yarınki görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli gündem maddesi olacak. Terörle mücadele ortak bir hamle geliştirilebilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek somut adımlar masada olacak. PKK'ın Irak makamları tarafından ortak bir güvenlik tehdit olarak tanımlanmasını, Irak tarafında PKK ile mücadele azminin gelişmeye başladığının bir işareti olarak görüyoruz. Bu bakımdan memnuniyet duyuyoruz. Ziyarette, güvenlik konuları dışında iki ülke arasında işbirliği konuları da ele alınacak. Bunların başında enerji konusu geliyor. Irak'taki doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların uluslararası pazarlara sevk edilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştireceğiz. Irak'taki yenilenebilir enerji bağlamında nasıl ortak projeler geliştirebiliriz buna odaklanacağız. Irak-Türkiye petrol boru hattı bir süredir kapalı, bu boru hattından sevkiyata başlanabileceğini bizim açımızdan bir sorun olmadığını geçtiğimiz Ekim ayında söylemiştik. Ancak Irak tarafının henüz sevkiyata başlama konusunda hazır olmadığını anlıyoruz. Irak'taki tüm tarafların karşılıklı mutabakata ulaşmasını ve boru hattından en kısa sürede başlamasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönemde Irak'a yapacağı ziyaretin de detayları ele alınacak"Bakan Fidan'ın Irak ziyaretinin ardından Bakü'ye gideceği bilgisini veren Keçeli, Türkiye-Azerbaycan-Gürcüstan üçlü dışişleri bakanları toplantısının dokuzuncusuna katılacak. Güney Kafkasya'daki huzur ve refah, istikrar Türkiye açısından çok önemli: buradaki ülkelerin daha iyi koşularda yaşayabilmesi için çaba gösteriyoruz.Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının 22 Nisan'da Atina'da yapılması bekleniyor.Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının bir önceki turu geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ankara'da yapılmıştı.