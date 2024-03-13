Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için hesap vakti: Hakim karşısına çıkıyor!

İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki 300 metrekarelik villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun, 'imar kirliliğine neden olma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün görülecek.İlk duruşmaya katılmayan Mahiroğlu'nun, 13 Temmuz'da İstanbul Havalimanından yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarak, ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürmüş, üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirten Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirmişti.Kendisinin daha önce kaçak villa inşaatıyla ilgili ifade verdiğini belirten Mahiroğlu, villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne sürmüş, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise atmıştı.Mahiroğlu, yapının imara aykırı olmasını öğrendikten sonra yıkarak eski haline getirdiğini iddia eden Mahiroğlu, bunun dışında ruhsata aykırı bir durum olduysa da haberinin olmadığını söylemişti.Hapis cezasından kurtulmak için 'kamuya yararlı bir işte çalışmaya rızam vardır' diyen Mahiroğlu'nun yargılandığı davada son olarak Sarıyer'deki boğaza nazır villasında, yargılandığı mahkeme tarafından oluşturulan 3 kişilik bilirkişi heyetiyle birlikte keşif yapılmıştı.'İmar kirliliğine neden olma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında keşifte bulunan heyet, kaçak villa inşaatının fotoğraflarını çekerek kaçak yapılaşmayı yerinde incelemiş ve kaçak villa inşaatıyla ilgili rapor hazırlaması bekleniyordu.