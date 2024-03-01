Özgür Özel'in Osmangazi mitingine ilgi az oldu

Yerel seçime sayılı günler kala aday ve partiler çalışmalarına hız verdi..İl il gezerek adaylarını tanıtan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son durağı Bursa oldu.CHP Osmangazi ilçe binasının açılışına katılan Özgür Özel, programı kapsamında miting planlandı. Özel'e Bursa ile Osmangazi adayları ile Osmangazi ilçe yönetimi eşlik etti. Ancak konuşma yapmak için seçim otobüsünün üzerine çıkan Özel, hoşuna gitmeyen bir tabloyla karşılaştı.Mitinge katılım, beklenenin altında oldu. Miting alanında çoğunlukta CHP teşkilatından partililer ile korumalar vardı..Miting için belirlenen alanın dolu gözükmesi için küçük tutulması bile katılımın ne denli düşük kaldığının görünmesine engel olamadı. Çok az vatandaşın katıldığı miting, Özel'in kısa bir konuşma yapmasının ardından sona erdi.